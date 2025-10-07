BVB-Angebot liegt vor: Darum zögert Schlotterbeck mit Vertragsverlängerung

Er wird beim BVB als Kapitän der Zukunft gesehen. Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund – das ist bisher eine Erfolgsgeschichte. Und diese soll auch über 2027 hinaus weitergehen.

Zumindest wenn es nach den BVB-Verantwortlichen geht. Nach Sky Sport Informationen liegt Schlotterbeck mittlerweile ein konkretes Angebot zur Vertragsverlängerung vor.

Intern wird dieses als sehr wertschätzend angesehen. Mit dem neuen Arbeitspapier kann der 25-jährige Innenverteidiger in die Riege der Topverdiener aufsteigen. Der neue Vertrag soll eine Gültigkeit bis 2030 besitzen.

Schlotterbeck allerdings zögert noch mit der Unterschrift. Der DFB-Kicker will zunächst noch die sportliche Entwicklung der Dortmunder abwarten.

Matthäus sieht Schlotterbeck als Bayern-Kandidaten

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Schlotterbeck perspektivisch als möglichen Kandidaten für Bayern München. Sollte Innenverteidiger Dayot Upamecano den deutschen Rekordmeister im Sommer „tatsächlich verlassen, hat man ein Qualitäts- und Quantitätsproblem auf dieser Position. Dann sollte sich der FC Bayern um Nico Schlotterbeck bemühen“, schrieb Matthäus in seiner Sky Sport Kolumne.

Der 25-Jährige habe „auf jeden Fall die Qualität für den FC Bayern, und ein deutscher Nationalspieler ist für die Münchner immer interessant“, meinte Matthäus. Als Linksfuß würde er „auch gut“ zu Jonathan Tah passen, „und das Aufbauspiel der Bayern aus der eigenen Defensive wäre noch besser, als es jetzt ohnehin schon ist“.

Schlotterbeck & BVB noch ungeschlagen

Sportlich läuft es in dieser Saison beim BVB. Unter Trainer Niko Kovac kassierte der Klub in der laufenden Saison bislang noch keine Pflichtspielniederlage. In der Bundesliga rangieren die Schwarz-Gelben nach sechs Spieltagen mit 14 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz – vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern.

Schlotterbeck feierte erst vor zwei Wochen sein Comeback nach langer Verletzungspause. Dabei stand der Linksfuß beim Liga-Heimsieg über den VfL Wolfsburg (1:0) gleich über die volle Distanz auf dem Platz. Auch gegen Mainz 05 (2:0) und RB Leipzig (1:1) spielte Schlotterbeck durch.

(skysport.de/Patrick Berger und Luca Sixtus) Foto: Imago