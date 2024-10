BVB bei Union Berlin – die Deutsche Bundesliga am Super Samstag live und exklusiv bei Sky

Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „Tipico Topspiel der Woche“ aus dem Millerntor-Stadion

„Sky90“ am Sonntagabend ab 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga unter anderem mit Sky Experte Lothar Matthäus

Nach der Gala-Vorstellung in der Champions League geht es für Borussia Dortmund nun nach Berlin. Im Stadion an der alten Försterei wird die Sahin-Elf vom 1. FC Union Berlin empfangen, der zuletzt gegen Gladbach seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Auch die Eisernen werden das 7:1 des BVB gegen Celtic Glasgow zur Kenntnis genommen haben, ebenso wie die Verletzung des an diesem Abend überragenden Karim Adeyemi, der in der ersten Hälfte drei Tore schoss sowie einen Elfmeter rausholte, kurz nach Wiederanpfiff jedoch verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. In Dortmund hoffen sie derweil, dass der 22-Jährige nicht erneut wochenlang ausfallen wird.

In der Königsklasse ebenfalls erfolgreich, wenn auch nicht ganz so torreich, war die Werkself aus Leverkusen, die 1:0 über die AC Milan siegte und jetzt Aufsteiger Holstein Kiel empfängt. Die Favoritenrolle ist somit klar verteilt. Ob Holstein für eine Überraschung sorgen kann?

Ab 14:00 Uhr überträgt Sky den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zur Primetime des deutschen Fußballs im „Tipico Countdown“ und stimmt sie auf die vier Spiele des Nachmittags ein. Dann trifft außerdem Werder Bremen auf den SC Freiburg und der VfL Bochum empfängt den VfL Wolfsburg.

FC St. Pauli gegen 1. FSV Mainz 05 im „Tipico Topspiel der Woche“

Aufsteiger St. Pauli hat einen kleinen Lauf. Dem ersten Punktgewinn (0:0 gegen Leipzig) folgte am vergangenen Wochenende der erste Bundesliga-Dreier seit 13 Jahren. Beim 3:0-Auswärtssieg in Freiburg machte Kiezkicker Elias Saad, der in der kommenden Ausgabe von „Meine Geschichte“ zu Gast sein wird, mit einem Doppelpack sowie einer Vorlage den Unterschied. In das Samstagabendspiel gegen den 1. FSV Mainz 05, der zuletzt vor heimischer Kulisse gegen Heidenheim den Kürzeren zog, wollen Saad und seine Hamburger Teamkollegen die aktuelle Euphorie mitnehmen.

Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer aus dem Millerntor-Stadion. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie zusätzlich auch in UHD/HDR sowie im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Bereits am Donnerstagabend widmet sich außerdem „Matchplan“ um 20:00 Uhr der Sonntagspartie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Mirko Slomka die SGE, während Manuel Baum seinen Plan aus Sicht der Münchner präsentiert.

„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 22:00 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Max Zielke den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach.

„Sky90“ mit Lothar Matthäus am Sonntag um 18:00 Uhr

Die Spiele des Samstags stehen auch am Tag danach bei „Sky90“ im Fokus. Ab 18:00 Uhr begrüßt am Sonntag Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u. a. Sky Experte Lothar Matthäus.

„Dein Fußball Sonntag – Die Show“

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Michael Leopold und Patrick Helmes, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der drei Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Höhepunkte von Heidenheim gegen Leipzig, um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern sowie um 21:30 Uhr des Spiels VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim.

Der 6. Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport

Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit Eintracht Frankfurt – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:30 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Elias Saad“ auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: Bayer Leverkusen – Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: Werder Bremen – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: VfL Bochum – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC St. Pauli – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel FC Schalke 04 gegen Hertha BSC auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Budesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Super Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Heidenheim – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga

18:00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga

21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago