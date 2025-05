BVB fertigt Wolfsburg ab – Sabitzer gibt Comeback

Dank Torjäger Serhou Guirassy und Superjoker Karim Adeyemi darf Borussia Dortmund am Ende einer höchst komplizierten Saison doch noch von der Champions League träumen.

Die beiden Offensivkünstler schossen den BVB zu einem 4:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg und damit zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz. Im Schlussspurt um die Königsklasse hält Dortmund den Druck hoch, aus den vergangenen sechs Spielen hat der BVB nun 16 Punkte geholt.

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wurde nach mehrwöchige Verletzungspause kurz vor Schluss eingewechselt.

BVB noch gegen Leverkusen und Kiel

Ausrutscher darf sich das Team von Trainer Niko Kovac weiterhin keinesfalls leisten. Am Sonntag könnte der SC Freiburg (gegen Bayer Leverkusen) wieder vorbeiziehen – und Bayern München zur Meisterschaft verhelfen. Dortmunds Restprogramm sieht noch Spiele in Leverkusen und gegen Holstein Kiel vor. Zuletzt hatte der BVB am dritten Spieltag einen Champions-League-Rang belegt.

Guirassy (3.) traf bereits sehr früh zur Führung, er profitierte von einem Stellungsfehler des Wolfsburger Denis Vavro. Im zweiten Durchgang legte er nach brillanter Vorarbeit von Pascal Groß nach (59.). Guirassy liegt nun wie Leverkusens Patrik Schick bei 19 Toren, nur Bayern-Star Harry Kane (24) traf bislang öfter. Adeyemi (69., 73.) glänzte nach seiner Einwechslung mit starken Treffern.

(SID)/Bild: Imago