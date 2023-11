BVB gegen Bayern: „Der Klassiker“ live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Das „tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend ab 17:30 Uhr mit Julia Simic, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann, mit Sky Q auch in UHD/HDR und Dolby-Atmos®

Zusätzlich steht das Spiel auch als Sky Next Generation und im Tactical Feed zur Verfügung

Alles rund um den Klassiker: „Primetime – der Klassiker“ und „Matchplan“ mit Sky Experte Peter Stöger am Donnerstag, „Guten Morgen Fans!“ und „Glanzparade“ am Samstag sowie „Sky90“ am Sonntag

Didi Hamann und Michael Leopold melden sich ab 14:00 Uhr mit dem „tipico Countdown“ und den Nachmittagsspielen der Deutschen Bundesliga

Die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga live und exklusiv auf Sky

Streame die Deutsche Bundesliga mit dem Sky-X-Traumpass

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer und Bayern München mit Konrad Laimer treffen im Klassiker der Deutschen Bundesliga aufeinander. Das Duell des Ersten und des Zweiten der ewigen Tabelle hat die vergangenen Jahre des deutschen Oberhauses geprägt. Das 109. Aufeinandertreffen der beiden Vereine in der Deutschen Bundesliga ist anders als in den vergangenen Jahren ein Verfolgerduell. Obwohl beide Mannschaften bislang in der Liga ungeschlagen sind, droht Spitzenreiter Bayer Leverkusen zu enteilen. Entsprechend hoch lastet der Druck am Samstagabend auf beiden Kontrahenten: der BVB will den Rückstand von vier Punkten nicht weiter anwachsen lassen, der Rekordmeister aus München drei Tage nach dem sensationellen Pokal-Aus in Saarbrücken einen erneuten Rückschlag verhindern.

Sky Sport präsentiert das „tipico Topspiel der Woche“ live und exklusiv. Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen im Signal-Iduna-Park. Britta Hofmann und Patrick Wasserziehr gehen vor Ort auf Stimmenfang. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga steht die Begegnung mit Sky Q auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in UHD/HDR und Dolby Atmos® zur Verfügung.

Zusätzlich bietet Sky mit „Sky Next Generation“ auch eine Produktion speziell für Kinder auf Sky Sport Bundesliga 3 sowie das Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 an-

Der Super Samstag mit Leverkusen und Leipzig

Insgesamt überträgt Sky Sport am Samstag sechs Spiele der Deutschen Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den weiteren Begegnungen am Freitag und Sonntag zeigt Sky Sport „in Highlights XXL“ ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende.

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen auf den Samstag in der Deutschen Bundesliga ein. In den Nachmittagsspielen tritt Tabellenführer Bayer Leverkusen bei der TSG Hoffenheim mit Florian Grillitsch an, Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel empfängt nach elf Pflichtspielniederlagen in Serie Eintracht Frankfurt, der 1. FSV Mainz 05 mit Phillipp Mwene und Karim Onisiwo trifft auf RB Leipzig mit Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner, der SC Freiburg mit Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch und Junior Adamu auf Borussia Mönchengladbach mit Maxi Wöber und der 1. FC Köln mit Kapitän Florian Kainz und Dejan Ljubicic auf den FC Augsburg.

Darüber hinaus überträgt Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle neun Partien des 12. Spieltags der 2. Deutschen Bundesliga live, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz.

Alles zum Klassiker auch in den Tagen rund um das Spiel

Der Klassiker in Dortmund steht bereits in den Tagen vor der Begegnung und auch danach im Fokus. Am Donnerstag blickt Sky Sport News zusammen mit unter anderem Wolff Fuss und Sebastian Hellmann in der einstündigen Sondersendung „Primetime – der Klassiker“ auf das Duell am Samstag voraus. Im Anschluss ab 20:00 Uhr begrüßt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ Peter Stöger und Thomas Reis, um die mögliche Herangehensweise beider Mannschaften zu diskutieren.

Der Samstag in der Deutschen Bundesliga bei Sky Sport wird um 9:00 Uhr von „Guten Morgen Fans!“, dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News eröffnet. Komplettiert wird der Tag im Anschluss an die Live-Übertragung des Spiels ab 21:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ live aus Dortmund sowie „Alle Spiele, alle Tore“ ab 22:30 Uhr.

Am Sonntag ab 18:00 Uhr diskutiert Moderator Patrick Wasserziehr das Topspiel und den Spieltag mit seinen Gästen. In der Fußballdebatte „Sky90“ ist dieses Mal unter anderem der Sky Experte Didi Hamann zu Gast.

Das Wochenende in der Deutschen Bundesliga bei Sky

Donnerstag:

19:00 Uhr: „Primetime – der Klassiker“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ zu Borussia Dortmund – FC Bayern München auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Mehmet Scholl“ auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: „Deine Vorschau“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit SV Darmstadt 98 – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: 1. FC Köln FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD sowie ab 17:45 Uhr als Sky Next Generation auf Sky Sport Bundesliga 3 und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel Hamburger SV – 1. FC Magdeburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News

13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen

18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago