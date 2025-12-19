BVB geht mit Arbeitssieg in die Weihnachtspause

Nach unruhigen Tagen und der Generalkritik von Nico Schlotterbeck hat sich Borussia Dortmund mit einem glanzlosen Sieg von seinen Fans aus dem Jahr 2025 verabschiedet. An seinem 116. Geburtstag setzte sich der BVB mit 2:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch und sprang zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz hinter Bayern München.

Anders als bei den zuletzt biederen Auftritten in der Liga beim SC Freiburg und der Champions League gegen FK Bodö/Glimt leistete sich der BVB diesmal keine längere Schwächephase. Nach dem frühen Führungstreffer durch Julian Brandt (10.) verwaltete Dortmund das Spiel, hatte gegen harmlose Gladbacher aber meist alles im Griff. Maximilian Beier (90.+7) traf zum Endstand.

Starke 32 Punkte hat der BVB aus den ersten 15 Saisonspielen geholt, die einzige Niederlage gab es in München. Unter Trainer Niko Kovac hat sich Dortmund merklich stabilisiert, dennoch lief es nicht immer rund. Jüngst hatte Schlotterbeck deutliche Kritik an seinen Mitspielern geübt, für die Dortmund-Berater Matthias Sammer bei einem Auftritt bei Sky wiederum Verständnis zeigte.

Der zuletzt angeschlagene ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer stand nicht in der BVB-Startelf und wurde in der 71. Minute eingewechselt. Bei Gladbach kam Kevin Stöger in der 80. Minute ebenfalls von der Bank zu Einsatzzeit.

(SID)/Bild: Imago