Ohne Jungstar Jadon Sancho in der Startelf geht Borussia Dortmund in das “Geisterderby” der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04.



Der 20 Jahre alte Engländer, der in den vergangenen Wochen mit muskulären Problemen in der Wade zu kämpfen hatte, sitzt zunächst auf der Bank. Für Sancho kommt Giovanni Reyna zum Einsatz. BVB-Trainer Lucien Favre muss zudem auf Marco Reus, Emre Can, Axel Witsel und Dan-Axel Zagadou verzichten.

