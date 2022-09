BVB-Lazarett: Offensiv-Trio um Adeyemi fällt gegen Leipzig aus

Borussia Dortmunds Coach Edin Terzic freut sich auf das schnelle Wiedersehen mit dem neuen Leipzig-Trainer Marco Rose. Dem BVB plagen vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (Der Bundesliga-Samstag ab 14.00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) allerdings heftige Personalsorgen.



Nun steht fest, dass ein Offensiv-Trio definitiv nicht mit von der Partie sein wird. Karim Adeyemi und Donyell Malen traten ebenso wie Thorgan Hazard die Reise nach Leipzig nicht mit an. Hazard war am Dienstag in der Champions League gegen Kopenhagen mit muskulären Problemen ausgewechselt worden.