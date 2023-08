„Genau das haben wir uns vorgestellt“: BVB-Neuzugang Sabitzer setzt erste Duftmarke

Genau diese Szenen möchte Trainer Edin Terzic von seinem neuen Mittelfeldstrategen sehen, über den er nach dem Spiel (3:2) in einer Medienrunde sagte: „Marcel musste im ersten Durchgang wie alle anderen in Gelb ein bisschen leiden, da Manchester viel Ballbesitz hatte und wir die Mitte nicht immer zubekommen haben.“

Terzic zeigte sich Sabitzers Leistung insgesamt sehr zufrieden. „Als wir es dann besser verstanden hatten, das Zentrum zu schließen, war er maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Bälle erobert haben. Genau das haben wir uns vorgestellt, bevor wir ihn verpflichtet haben. Jetzt geht es darum, dass wir das regelmäßig sehen.“

Nächster Sabitzer-Auftritt gegen Chelsea?

Leiden ist das richtige Stichwort, denn auch Sabitzers Vorgänger Jude Bellingham, der die zentrale Rolle im Mittelfeld beim BVB nahezu in Perfektion ausführte, sprang in vielen Spielen über seinen Schatten und führte den BVB mit enormer Führungsqualität, Leidensfähigkeit und unbändigem Kampfwillen zu diversen Siegen. Das wird von Sabitzer mit seiner Erfahrung in Dortmund auch erwartet. „Wer mich holt, weiß, was er bekommt“, sagte Sabitzer neulich am Sky Mikro. Er sei darüber hinaus ein Spieler fürs „Ekelige“, der „vorweggehen“ möchte.

Mit dem Einsatz, den der 29-Jährige in der ersten Halbzeit gegen Manchester United auf den Rasen brachte, schlägt er schon einmal genau in die Kerbe, die Fans und Verantwortliche in Dortmund von ihrem neuen Führungsspieler erwarten. Nach 45 Minuten war für Sabitzer in Las Vegas Feierabend. Mal schauen, wie viel Spielzeit der ehemalige Leipziger von Terzic gegen den FC Chelsea in Chicago (Donnerstag, ab 02:25 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Bundesliga) bekommen wird.

