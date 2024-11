BVB-Offensivstar plant Flucht aus Deutschland

Der Niederländer Donyell Malen fremdelt weiterhin mit Dortmund und dem BVB. Nach Sky Informationen möchte er die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen – am liebsten in Richtung England.

Bislang hat es für Malen allerdings keine Top-Anfragen gegeben. Mehrere Beraterwechsel waren bislang erfolglos. Auch jetzt hat er sich wieder von seiner Agentur SEG getrennt. Erst vor einem Jahr war Malen von Raiola-Erbin Rafaela Pimenta zur SEG gewechselt – in der Hoffnung auf einen Transfer. Die Top-Anfragen blieben aber aus, lediglich Europa-League-Klubs klopften an. Malen sieht sich jedoch auf der höchsten europäischen Ebene.

In Dortmund wird der Niederländer intern als Eigenbrötler gesehen. Der BVB ist bereit für einen Verkauf, hat ein Minusgeschäft bereits einkalkuliert. Die im Frühjahr erhofften 40 Millionen Euro sind nicht mehr zu erzielen.

Vertrag bis 2026

Malen kam im Sommer 2021 für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven. In 123 Pflichtspielen erzielte der 39-malige niederländische Nationalspieler 37 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor. In der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend in zwölf Partien auf dem Platz (vier Torbeteiligungen).

Im Sommer möchte er den nächsten Schritt gehen und am liebsten in der Premier League anheuern. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

(Patrick Berger & Nico Ditter – skysport.de)

Foto: Imago