via

via Sky Sport Austria

Borussia Dortmund ist am Montag in souveräner Manier in die zweite Runde des Fußball-DFB-Pokals eingezogen.

Der BVB setzte sich auswärts gegen den MSV Duisburg mit 5:0 durch, die Tore erzielten Jadon Sancho (14./Elfmeter), Jude Bellingham (30.), Thorgan Hazard (39.), Giovanni Reyna (50.) und “Comebacker” Marco Reus (58.).

(APA)

Beitragsbild: Getty