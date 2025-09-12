BVB präsentiert neues Trikot – Fans reagieren mit Spott

Borussia Dortmund hat sein Auswärts-Trikot präsentiert – bei den Fans kommt das neue Jersey überhaupt nicht gut an.

Das neue Auswärtstrikot der Dortmunder für diese Saison, das von Puma hergestellt wurde, zeigt sich in einer Kombination aus Weiß, Schwarz und leuchtendem Gelb. Die schlichte weiße Basis wird durch auffällige schwarze Ärmel und leuchtend gelbe Akzente betont.

Starke Kritik von BVB-Fans an Trikot

Bei den Anhängern des BVB hagelt es für das neue Dress mächtig Kritik. „Wer so was kauft, ist aber auch selber schuld“, heißt es von einem User unter dem Post. Ein anderer schreibt: „Bitte zieht das einfach niemals an.“ Oder auch: „Das Trikot muss ein Aprilscherz sein.“

(sport.sky.de)

Beitragsbild: Imago.