BVB-Profi Haller offenbar vor Rückkehr auf den Trainingsplatz

Sebastien Haller steht offenbar bereits im Januar vor seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz.

Nach Informationen der Bild-Zeitung hat der 28-jährige Ivorer vor zwei Wochen eine erneute Tumor-OP gut überstanden. In Absprache mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund soll er schon in wenigen Wochen am Trainingsgelände in Brackel sein Comeback in Angriff nehmen. Beim Torjäger war kurz nach seinem Sommertransfer von Ajax Amsterdam im BVB-Trainingslager eine Hodenkrebs-Erkrankung diagnostiziert worden.

Haller wird vonseiten der BVB-Bosse bei seiner Rückkehr keinen zeitlichen Druck bekommen und in Rücksprache mit seinen behandelnden Ärzten nach und nach wieder ans Mannschaftstraining herangeführt werden. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste hat aber bereits vor, im Januar neben Kraft- und Laufeinheiten auch mit dem Ball zu trainieren.

