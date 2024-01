BVB-Rückkehr steht kurz bevor: Sancho in Dortmund gelandet

Was Sky am 2. Januar exklusiv berichtet hat, steht nun unmittelbar bevor: Jadon Sancho ist am Mittwochabend in Dortmund eingetroffen.

Der ManUtd-Profi landete kurz vor 22 Uhr mit einem Privatjet auf dem Flughafen in Dortmund. Am Donnerstag steht noch der obligatorische Medizincheck für den 23-Jährigen an, im Anschluss dürfte die Rückkehr zu seinem Ex-Klub dann auch offiziell verkündet werden.

Nach Sky Informationen wird sich der Engländer Borussia Dortmund bis zum Saisonende per sechsmonatiger Leihe anschließen. Eine Kaufoption konnten sich die Schwarz-Gelben allerdings nicht sichern. Sancho selbst markierte am Mittwoch einen Tweet von Fabrizio Romano, der sich mit den Sky Infos vom 9. Januar deckt, mit einem „Like“.

Im Laufe des Tages gab er dann noch einen weiteren Hinweis auf seinen bevorstehenden BVB-Wechsel. Bei Instagram reaktivierte der Engländer seinen seit Monaten stillgelegten Account und setzte ein Foto von ihm mit schwarzgelben Stutzen als Profilbild ein.

Findet Sancho zurück zu alter Stärke?

Sancho spielte sich bereits zwischen 2017 bis 2021 in die Herzen der Fans von Borussia Dortmund, ehe er für 85 Millionen Euro zu Manchester United wechselte. Bei den Red Devils konnte der technisch versierte Offensivspieler allerdings nie an seine BVB-Form anknüpfen. In 82 Spielen erzielte er zwölf Tore, bereitete sechs weitere vor.

Der Außenspieler war nach einem Zwist mit United-Trainer Erik ten Hag aus der Profimannschaft des englischen Rekordmeisters verbannt worden. In der aktuellen Saison kommt der Edeltechniker auf gerade einmal drei Ligaeinsätze. Sein letztes Spiel für Manchester bestritt Sancho Ende August beim 3:2-Sieg über Nottingham Forest, als er in der 60. Minute eingewechselt wurde.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.