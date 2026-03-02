BVB-Schlüsselspieler im Visier von ManCity

Felix Nmecha hat sich in dieser Saison bei Borussia Dortmund zum Schlüsselspieler entwickelt. Mit sehr guten Leistungen weckt der Mittelfeldspieler das Interesse internationaler Topklubs.

Wie Sky Sport erfuhr, hat vor allem Manchester City den 25-Jährigen ins Visier genommen und verfolgt seine Entwicklungen ganz genau.

Sky Sport Experte Didi Hamann sprach jüngst eine Warnung in Richtung des BVB aus: „Die Dortmunder müssen aufpassen, dass sich da keine Stimmung erzeugt, wo die Spieler schnellstmöglich versuchen, das sinkende Schiff zu verlassen.“

Hintergrund ist die weiterhin offene Zukunft von Nico Schlotterbeck. Aber auch Felix Nmecha, der unter Dortmund-Trainer Niko Kovac fest gesetzt ist, könnte im Sommer eine neue Herausforderung anstreben.

Pep beobachtet Nmecha – BVB will verlängern

Nach Sky Sport Informationen haben Pep Guardiola und Manchester City den Deutschen schon länger im Visier und haben bereits Kontakt zu seinem Management aufgenommen. Die Drähte zu den Skyblues sind kurz, da Nmecha in der Jugend bereits das City-Trikot getragen hat. Grundsätzlich kann sich Nmecha einen Wechsel in die Premier League gut vorstellen.