BVB-Seitenhieb nach Gala! Bellingham stellt CR7 in den Schatten

Jude Bellingham verzaubert Real Madrid im Eiltempo und stellt sogar Cristiano Ronaldo in den Schatten. Einen Seitenhieb gegen den BVB kann sich der Youngster aber nicht verkneifen.

Drei Tore, eine Vorlage! Jude Bellingham hat nach seinen ersten beiden Pflichtspielen für Real Madrid bereits Geschichte geschrieben. Bei der Premiere und auch im zweiten Ligaspiel zu treffen, das gelang zuletzt einem gewissen Cristiano Ronaldo. Im Sommer 2009.

Beim 3:1-Sieg in Almeria erzielte der Engländer die ersten beiden Treffer (19. Minute und 60.) für sein Team, das dritte Tor von Vinicius Junior (73.) bereitete Bellingham vor. „Hoffentlich wird es so wie mein Zusammenspiel mit Karim (Benzema) – mit vielen Toren, mit vielen Vorlagen, mit einem schönen Spiel“, sagte der Brasilianer.

Bereits eine Woche zuvor hatte Bellingham beim Einstand in Bilbao getroffen. „Das Wichtigste ist, dass ich gut spiele und meinen Beitrag leiste“, erklärte Bellingham, der erneut in einer offensiven Rolle zu überzeugen wusste.

„Bellingham gibt Reals Spiel eine Bedeutung“

Bellingham agierte in vielen Phasen als falscher Neuner und zeigte dabei Qualitäten, die der spanische Rekordmeister nach dem Verlust von Karim Benzema und der Nicht-Ankunft von Kylian Mbappe dringend gebraucht hat.

Der Rechtsfuß präsentierte sich in Almeria mit und ohne Ball für sein junges Alter reif, schuf Räume. „Ich freue mich, ein Tor zu schießen und der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen, aber ich muss an jedem Bereich meines Spiels arbeiten“, blieb der Ex-Dortmunder bescheiden.

Die in Madrid ansässige Marca geriet beim Neuzugang, der mit der Rückennummer 5 wie einst Real-Ikone Zinedine Zidane aufläuft, regelrecht ins Schwärmen: „Bellingham gibt Reals Spiel eine Bedeutung“, titelte das Blatt, die ihm als einzigem Spieler eine Drei-Sterne-Bewertung verpasste und von einer „weiteren dominanten Vorstellung“ schrieb. Bellinghams Einfluss übersteige sogar den von Cristiano Ronaldo in dessen Anfangszeit bei den Königlichen.

Die AS sprach sogar vom „Matador Bellingham“. „Wer weiß, ob der Teure nicht noch zum Schnäppchen wird. Er war ein voll ausgebildeter Rammbock“, schrieb die Zeitung mit Verweis auf die Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro.

Bellingham spuckt große Töne

Auch die katalanische Zeitung Sport konnte sich nach der nächsten Gala des Youngsters ebenfalls nur verbeugen. „Keiner war in der Lage, Bellingham die absolute Führungsrolle streitig zu machen“, hieß es dort. Der 20-Jährige habe seine „glänzendste Version“ gezeigt und sein „fabelhaftes Begrüßungsschreiben perfektioniert“.

Seinen starken Auftritt kommentierte Bellingham im Anschluss an die Partie auch mit einem kleinen Seitenhieb gegen den BVB. „Ich bin zehnmal besser als in der vergangenen Saison“, sagte der Nationalspieler im Vereins-TV. Für die Dortmunder erzielte Bellingham in seinen drei Jahren in 132 Pflichtspielen übrigens insgesamt 24 Treffer und bereitete 18 weitere vor.

„Ich fühle mich mit diesen Spielern sehr wohl und lerne jeden Tag dazu.“ Das Niveau bei Real sei „so hoch, und ich bin wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was mir meine Mitspieler sagen“.

Macht Bellingham so weiter, dürfte er die Quote aus seiner Zeit in Deutschland bald schon übertrumpft haben.

(skysport.de) / Bild: Imago