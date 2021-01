BVB sichert sich wohl Ajax-Juwel

Borussia Dortmund soll sich mit Julian Rijkhoff ein Sturmtalent von Ajax Amsterdam gesichert haben. Das berichtet der niederländische Telegraaf. Laut dem Bericht soll der 15-Jährige soll am 25. Januar einen Vertrag für drei Jahre unterschreiben.

Rijkhoff ist in seinen jungen Jahren bereits körperlich sehr weit. Der 1,83 Meter große Rechtsfuß zeigt aktuell sein Können in der U17 von Amsterdam mit neun Treffern und einem Assist in gerade einmal vier Ligaspielen. In der kommenden Saison dürfte der Youngster dann im BVB-Trikot weiterknipsen.

Bild: Imago