BVB siegt dank Tormaschine Haaland

via

via Sky Sport Austria

Erling Haaland hat ein lange schläfriges Borussia Dortmund noch in der Rolle des halbwegs ernsthaften Bayern-Jägers gehalten. Das norwegische Torphänomen traf am Mittwoch beim zähen 3:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen die abgeschlagene SpVgg Greuther Fürth doppelt und führte seine Mannschaft wieder auf sechs Punkte an den Rekordmeister heran.

Haalands Saisontore 12 und 13 (33., Handelfmeter nach Videobeweis/82.) entschieden ein langweiliges Spiel. Donyell Malen (89.) legte spät nach. Dem BVB fehlten lange Spannung und Dynamik, den in neun Auswärtsspielen punktlosen Fürthern schlicht die Klasse und Erfahrung, um die durchaus vorhandenen Fahrlässigkeiten der Gastgeber auch kalt auszunutzen.

Bei Borussia Mönchengladbach und Trainer Adi Hütter schrillen indes die Alarmglocken immer lauter. Die kriselnde Fohlenelf kassierte beim 2:3 (1:1) gegen Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt schon die vierte Pleite in Folge und trat dabei nach gutem Beginn erneut völlig verunsichert auf. Weil die Abstiegsplätze immer näher rücken, wächst auch der Druck auf den neuen Trainer.

Rafael Borre (45.), Jesper Lindström (50.) und Daichi Kamada (55.) trafen für die Eintracht, die durch den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen ihre Aufholjagd fortsetzte. Die Gladbacher enttäuschten dagegen nach der Führung durch Florian Neuhaus (6.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ramy Bensebaini (54., Foulelfmeter) vor allem defensiv erneut. Frankfurts Tuta sah in der 70. Minute noch Gelb-Rot.

Leverkusen verspielt erneut 2:0-Führung

Bayer Leverkusen verspielte zum zweiten Mal binnen drei Tagen leichtfertig eine 2:0-Führung und ließ wichtige Punkte im Kampf um die Champions League fahrlässig liegen. Die Werkself kam trotz eines erneuten Doppelpacks von Top-Torjäger Patrik Schick (37./63.) im Verfolgerduell gegen die TSG Hoffenheim aufgrund zweier später Gegentore nur zu einem 2:2 (1:0).

Nach Schicks Saisontreffern 15 und 16 bescherten Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur (83.) den bis dato enttäuschenden Hoffenheimern mit ihrem Doppelschlag den Punkt aus dem Nichts. Leverkusen, das Moussa Diaby (90.+2) spät mit einer Gelb-Roten Karte verlor und das bereits am Sonntag in Frankfurt eine 2:0-Führung verspielt hatte, bleibt mit 28 Punkten Dritter. Die TSG lauert mit einem Zähler weniger dahinter auf Platz vier.

Der SC Freiburg erreichte im Duell der Europa-League-Anwärter sein Minimalziel und hielt einen Konkurrenten auf Abstand. Das Team von Trainer Christian Streich verdiente sich ein 0:0 bei Union Berlin und festigte in einem oft zähen Duell seine Position auf den Europapokalrängen. Union blieb drei Tage nach dem Rückschlag bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth erneut sieglos.

Leipzig lässt Punkte in Augsburg liegen

RB Leipzig erlitt im dritten Spiel unter Trainer Domenico Tedesco einen ersten und völlig unnötigen Dämpfer. Beim abstiegsgefährdeten FC Augsburg mussten sich die Sachsen trotz großer, teilweise drückender Überlegenheit und einer Vielzahl bester Möglichkeiten mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Daniel Caligiuri (85.) glich per Handelfmeter die frühe Führung der Gäste durch Andre Silva (19.) aus.

(SID)

Artikelbild: Imago