BVB sorgt für Wirbel mit Brandts Telefonnummer

Der BVB hat über seinen WhatsApp-Dienst mit dem vermeintlichen Leak der Telefonnumer von Julian Brandt für Wirbel gesorgt.

Etwas mehr als drei Millionen Fans haben derzeit den WhatsApp-Dienst von Borussia Dortmund abonniert, um täglich mit den neuesten Entwicklungen rund um den BVB versorgt zu werden. Am Dienstag dürften die meisten User jedoch mit Erstaunen die neueste Nachricht in dem Verteiler zur Kenntnis genommen haben.

In der Nachricht, die mit „Tach Sven“ eröffnet wurde, stand die vermeintlich private Telefonnummer des BVB-Stars.

Doch haben nun tatsächlich drei Millionen User die Telefonnummer von Julian Brandt erhalten?

Auf Nachfrage von Sky bekräftigte der BVB, dass es sich bei dem vermeintlichen „Telefonnummern-Leak“ um Absicht handelt. Am Abend veröffentlichte der BVB ein Video mit Brandt am Handy und kündigte eine Aufklärung der Aktion für Mittwoch um 19:09 Uhr an.

(skysport.de) / Bild: Imago