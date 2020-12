BVB-Spiel eins nach Favre, Bayern vs. Glasners ungeschlagene „Wölfe“: der 12. Spieltag der Deutschen Bundesliga live bei Sky

Jeweils ab 17:30 Uhr begrüßen Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann am Dienstag sowie Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus am Mittwoch die Zuschauer live aus dem Studio

Exklusiv für Sky Q Kunden: Werder Bremen – Borussia Dortmund am Dienstag und FC Bayern München – VfL Wolfsburg am Mittwoch in UHD und in HDR

Wien, 14. Dezember 2020 – Mit einem Knall ist die Deutsche Bundesliga am vergangenen Wochenende in die „Englische Woche“ gestartet. Nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart hat sich der BVB nach knapp zweieinhalb Jahren von Trainer Lucien Favre getrennt, Rivale Schalke 04 blieb in Augsburg durch ein Gegentor kurz vor Schluss auch im 27. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg und Bayer Leverkusen übernahm erstmals seit 2014 wieder die Tabellenführung.

Bereits am Dienstag und Mittwoch geht es weiter, wenn Sky alle neun Begegnungen des 12. Spieltags live und exklusiv überträgt. Die insgesamt sieben Spiele, die um 20:30 Uhr angepfiffen stehen zusätzlich auch in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Am Dienstag um 17:30 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer aus dem Studio. In der frühen Partie des Abends trifft die seit acht Spielen sieglose Frankfurter Eintracht auf Borussia Mönchengladbach. Ab 20:25 Uhr stehen dann drei weitere Paarungen auf dem Programm. Beim SV Werder Bremen, der ebenfalls in den vergangenen acht Spielen ohne Sieg und zuletzt drei Mal ohne Punkt blieb, bestreitet Borussia Dortmund das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre. Parallel treffen mit dem VfB Stuttgart und Union Berlin die zwei Überraschungsteams der bisherigen Saison aufeinander, die sich letztmals im Mai 2019 in der Relegation gegenüberstanden. Komplettiert wird der Dienstagabend vom Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FSV Mainz 05.

Moderator Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus führen dann ebenfalls ab 17:30 Uhr durch den Mittwochabend. Zum Auftakt unternimmt der FC Schalke gegen den SC Freiburg einen erneuten Anlauf, die mittlerweile auf 27 Spiele angewachsene Sieglos-Serie endlich zu durchbrechen. Im Anschluss treffen im Spitzenspiel des Spieltags der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg aufeinander. Nachdem der Rekordmeister in drei seiner letzten vier Bundesliga-Partien nur Unentschieden spielte, ist mit den „Wölfen“ von Oliver Glasner eines von noch zwei verbliebenen ungeschlagenen Teams der Deutschen Bundesliga zu Gast. Die andere noch ungeschlagene Mannschaft ist der neue Tabellenführer Bayer Leverkusen, der am Mittwoch im Rhein-Duell beim 1. FC Köln antreten muss. In den weiteren Begegnungen des Abends treffen 1899 Hoffenheim auf RB Leipzig und Arminia Bielefeld auf den FC Augsburg.

Exklusiv für Sky Q Kunden die Bundesliga auch in UHD und HDR: Werder gegen den BVB am Dienstag und Bayern gegen Wolfsburg am Mittwoch

Sky Q Kunden mit UHD-Option können seit Beginn der neuen Spielzeit in der Regel zwei Spiele der Deutschen Bundesliga pro Spieltag live und exklusiv in ultrascharfem UHD sehen. Dies umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag. Erstmalig werden alle UHD-Spiele der Bundesliga auch in HDR (High Dynamic Range) übertragen. HDR bietet den Zuschauern noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte UHD-Option.

In der „Englischen Woche“ zeigt Sky die Partien zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund am Dienstag sowie dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg am Mittwoch in Ultra HD

Der 12. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky:

Dienstag:

17:30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1

20:25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

20:25 Uhr: SV Werder Bremen – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:25 Uhr: Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 4

20:25 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 5

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Mittwoch:

17:30 Uhr: FC Schalke 04 – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 1

20:25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

20:25 Uhr: FC Bayern München – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:25 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 4

20:25 Uhr: 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 5

20:25 Uhr: Arminia Bielefeld – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

