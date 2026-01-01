BVB-Spieler Groß vor Rückkehr zu Ex-Klub

Pascal Groß steht nach Sky-Informationen kurz vor dem Abschied von Borussia Dortmund. Den 34-Jährigen zieht es nach anderthalb Jahren zurück nach England in die Premier League zu seinem Ex-Klub.

Der Mittelfeldspieler hat bereits eine Einigung mit Brighton Hove & Albion erzielt, die Vereine befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Wenn alles klappt, könnte der obligatorische Medizincheck bereits am 1. Januar über die Bühne gehen. Fabrizio Romano berichtete zuerst darüber.

„Es wird vielleicht ein, zwei Kader-Bewegungen geben, aber jetzt nichts Wahnsinniges. Ich bin schon in Gesprächen“, hatte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für das Wintertransferfenster angekündigt.