Deutsche Bundesliga

BVB-Spieler Groß vor Rückkehr zu Ex-Klub

Pascal Groß steht nach Sky-Informationen kurz vor dem Abschied von Borussia Dortmund. Den 34-Jährigen zieht es nach anderthalb Jahren zurück nach England in die Premier League zu seinem Ex-Klub.

Der Mittelfeldspieler hat bereits eine Einigung mit Brighton Hove & Albion erzielt, die Vereine befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Wenn alles klappt, könnte der obligatorische Medizincheck bereits am 1. Januar über die Bühne gehen. Fabrizio Romano berichtete zuerst darüber.

„Es wird vielleicht ein, zwei Kader-Bewegungen geben, aber jetzt nichts Wahnsinniges. Ich bin schon in Gesprächen“, hatte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für das Wintertransferfenster angekündigt.

Reservisten-Rolle unter Kovac

Nun ist klar: Eine der Kader-Bewegungen ist Pascal Groß. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, nun kassiert der BVB nach Sky-Informationen noch eine garantierte Ablöse von knapp zwei Millionen Euro, dazu kann noch rund eine Million Euro an möglichen Boni kommen.

Groß war im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro zu den Westfalen gewechselt. In 66 Pflichtspielen erzielte er ein Tor und gab 17 Vorlagen. In dieser Saison rückte er unter Trainer Niko Kovac allerdings immer häufiger ins zweite Glied, zuletzt wurde er auch nicht mehr für den DFB-Kader nominiert. Seine Bilanz: 16 Pflichtspiele, null Tore, zwei Vorlagen und nur 732 Spielminuten.

In Brighton genießt er dagegen Legenden-Status. Zwischen 2017 und 2024 absolvierte er 261 Spiele für die Seagulls (32 Tore, 53 Vorlagen).

