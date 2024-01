BVB-Star plant Wechsel! Auch Reus vor Abschied?

Sowohl bei Giovanni Reyna als auch bei Marco Reus hat sich in der laufenden Saison Unzufriedenheit breitgemacht. Könnte das Kapitel BVB für die beiden Offensivspieler im Sommer beendet sein?

Sebastian Kehl wurde deutlich, nahm Giovanni Reyna in die Pflicht. „Es bringt nichts zu jammern, sondern am Ende Gas zu geben und sich zu beweisen“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund am Sonntag bei Sky90 – die Fußballdebatte. „Trotzdem werden wir im Gespräch bleiben. Dass jetzt eine gewisse Unzufriedenheit normal ist, kann ich nachvollziehen.“