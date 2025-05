BVB steigt in den Doan-Poker ein

Der 26-Jährige steht derzeit noch beim SC Freiburg unter Vertrag, wird den Verein aber im Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen.

Ritsu Doan besitzt bei den Breisgauern zwar noch einen Vertrag bis 2027, doch die Zeichen stehen nach drei gemeinsamen Jahren auf Abschied.

Neben Dortmund zeigt auch Eintracht Frankfurt seit längerem schon starkes Interesse am vielseitigen Offensivspieler und war mit der Spielerseite bereits sehr weit, nachdem ein Wechsel im Januar nicht geklappt hatte. Nach Sky-Informationen wollen die Hessen in der kommenden Woche – also nach dem 34. Spieltag – in die Verhandlungen mit Freiburg gehen.