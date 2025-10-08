BVB-Topstürmer Guirassy in der Formkrise?

Er war der Topstürmer der ersten Wochen: Serhou Guirassy startete beim BVB furios in die Saison, traf fast in jedem Spiel und wirkte unaufhaltsam. Fünf Tore in den ersten fünf Partien, dazu eine Quote, die ihn zu einem der effektivsten Angreifer Europas machte. Doch seit dem Champions-League-Spiel bei Juventus läuft es nicht mehr rund.

Eine Szene aus der 84. Minuten des Spiels scheint dem Stürmer spürbar nachzuhängen: Guirassy wollte den Elfmeter schießen – doch Trainer Niko Kovac hatte Ramy Bensebaini als Schützen bestimmt. Guirassy war sichtbar unzufrieden, schüttelte den Kopf, Bensebaini traf – und der Stürmer musste sich zurückpfeifen lassen.

Eine Szene, die Patrick Berger im Sky Sport BVB Podcast „Auffe Süd“ kritisch sieht: „So eine Aktion macht was mit einem Spieler. Wenn du als Torjäger vor Millionenpublikum zurückgepfiffen wirst, kratzt das am Ego. Kovac hätte ihm vielleicht sagen müssen: ‚Den Nächsten schießt du wieder.'“

„Zeigt, dass es nicht passt“: Herzog & Fjörtoft mit hitziger Diskussion über BVB-Elferstreit

Jesco von Eichmann im Podcast: „Ich finde, er steckt seit dem echt in einer Formdelle. Ich will’s noch nicht Krise nennen, aber es ist schon eine Formdelle – und Borussia Dortmund ist angehalten, ihren Top-Stürmer da wieder rauszubekommen.“

Remis in Turin hinterlässt Wirkung

Seit dem Spiel in Turin hat Guirassy seine Quote spürbar eingebüßt: Vorher: Fünf Tore in fünf Spielen, Expected Goals 5,24, 4,6 Schüsse pro 90 Minuten. Danach: nur noch ein Treffer, Expected Goals 0,58, 1,4 Schüsse pro 90 Minuten.

Auch bei den Ballaktionen (von 41 auf 30) und der Zweikampfquote (von 52 auf 40 Prozent) ist der Trend deutlich rückläufig.

Guirassy bleibt ein Top-Stürmer

„Das ist schon bedenklich. Er hat über elf Ballaktionen weniger pro Spiel – und das zeigt, dass er weniger ins Spiel eingebunden ist“, betonte von Eichmann.

„Ich bin trotzdem Guirassy-Anwalt. Der hat einen Pferdekuss, Schulterprobleme, reist ständig für Guinea um die halbe Welt – da ist es nur menschlich, dass er mal durchhängt“, meinte Berger.

Guirassy bleibt trotzdem einer der effektivsten Stürmer Europas: 44 Tore und zwölf Assists in 58 BVB-Spielen – Weltklasse-Werte, wenn er fit ist.

Duell gegen Bayern steht an

„Für mich ist Guirassy einer der drei besten Neuner Europas – wenn er körperlich in Topform ist“, so Berger.

„Das sehe ich genauso. Aber Dortmund muss ihn jetzt wieder in die Zonen bringen, in denen er gefährlich ist“, machte von Eichmann deutlich.

Fazit: Keine Krise – aber eine Phase, die der BVB aktiv managen muss. Denn am 18. Oktober steht der Klassiker gegen Bayern an. Und da wird ein Guirassy in Topform dringend gebraucht.

(Jesco von Eichmann & Patrick Berger/skysport.de) / Bild: Imago