BVB-Torjäger Haaland mit neuer CL-Bestmarke

Erling Haaland hat für eine Bestmarke in der Champions League gesorgt. Nach seinen beiden Toren beim 3:0 (3:0)-Erfolg von Borussia Dortmund beim belgischen Meister FC Brügge steht der Norweger bei 14 Treffern aus elf Spielen in der Königsklasse. Das ist noch keinem Spieler vor ihm gelungen.

Im Trikot des FC Salzburg erzielte der 20-Jährige in der Vorsaison acht Tore in sechs Champions-League-Spielen. Für den BVB traf er in fünf Spielen sechs Mal. Im Schnitt erzielte Haaland bisher alle 58,5 Spielminuten in der Champions League ein Tor.

(SID/red.)

Artikelbild: Getty