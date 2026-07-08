BVB-Verteidiger vor Leihe nach Italien
BVB-Verteidiger Yan Couto steht vor einer Leihe von Borussia Dortmund zu Como in die Serie A. Die beiden Klubs haben sich nach Sky Sport Informationen grundsätzlich auf einen Leih-Transfer geeinigt.
Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption für den italienischen CL-Teilnehmer. Nach Sky Sport Informationen liegt diese Option bei 20 Millionen Euro. Como zahlt eine Leihgebühr und übernimmt große Teile des Gehalts. Ein paar letzte Details müssen noch geklärt werden.
Der BVB hält indes Ausschau nach einem Couto-Ersatz. Ein Backup für Julian Ryerson soll, wenn der Couto-Deal abgeschlossen ist, kommen.
Posch-Zukunft in Como ungewiss
Como hat auf der Rechtsverteidiger-Position jedenfalls keine Personalsorgen. ÖFB-Legionär Stefan Posch kehrt nach seiner Leihe zu Mainz 05 zum Team von Chefcoach Cesc Fabregas zurück. Ob der 29-Jährige in der kommenden Saison für Como aufläuft, ist noch nicht klar. Ein weiterer Rechtsverteidiger im Como-Kader ist der ehemalige Salzburger Ignace van der Brempt.