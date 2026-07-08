BVB-Verteidiger vor Leihe nach Italien

BVB-Verteidiger Yan Couto steht vor einer Leihe von Borussia Dortmund zu Como in die Serie A. Die beiden Klubs haben sich nach Sky Sport Informationen grundsätzlich auf einen Leih-Transfer geeinigt.

Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption für den italienischen CL-Teilnehmer. Nach Sky Sport Informationen liegt diese Option bei 20 Millionen Euro. ⁠Como zahlt eine Leihgebühr und übernimmt große Teile des Gehalts. Ein paar letzte Details müssen noch geklärt werden.

Der BVB hält indes Ausschau nach einem Couto-Ersatz. Ein Backup für Julian Ryerson soll, wenn der Couto-Deal abgeschlossen ist, kommen.

Posch-Zukunft in Como ungewiss

Como hat auf der Rechtsverteidiger-Position jedenfalls keine Personalsorgen. ÖFB-Legionär Stefan Posch kehrt nach seiner Leihe zu Mainz 05 zum Team von Chefcoach Cesc Fabregas zurück. Ob der 29-Jährige in der kommenden Saison für Como aufläuft, ist noch nicht klar. Ein weiterer Rechtsverteidiger im Como-Kader ist der ehemalige Salzburger Ignace van der Brempt.