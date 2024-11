BVB vs. Sturm Graz mit Peter Stöger als Co-Kommentator – 17 von 18 Spielen der Champions League exklusiv bei Sky Sport Austria

Borussia Dortmund gegen den SK Sturm am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Dienstag unter anderem Real Madrid – AC Milan, Liverpool – Leverkusen und Sporting – Manchester City sowie das Österreicher-Duell Posch vs. Hütter bei FC Bologna – AS Monaco live bei Sky

Am Mittwoch FC Bayern gegen Benfica Lissabon ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem sind am Mittwoch Top-Begegnungen wie Inter Mailand – Arsenal, Paris Saint-Germain – Atletico Madrid und viele mehr nur bei Sky zu sehen

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko sowie Peter Stöger aus Dortmund und die UEFA Champions League am Mittwoch mit Martin Stranzl und Sky Experte Julian Baumgartlinger

Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen die Spitzenspiele bis ins kleinste Detail analysieren

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Am vierten Spieltag der UEFA Champions League reist der SK Sturm nach Dortmund. Können die Grazer dem Druck, der von der gelben Wand ausgeht, standhalten und die ersten Punkte sammeln? Sky Seher:innen können 17 der 18 Partien live & exklusiv verfolgen.

Sky Experte Peter Stöger als Co-Kommentator bei BVB – SK Sturm sowie die Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko am Dienstag

Am Dienstag steht die nächste schwierige Aufgabe in der Königsklasse für den SK Sturm an. Während sich die Ilzer-Elf auswärts vor der gelben Wand beweisen muss, wollen sich die Borussen nach der hohen Niederlage in Madrid wieder Selbstvertrauen erspielen. Ob die Grazer das erste Mal mit Punkten nach Hause fahren können oder ob der BVB wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt, sehen Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Ex-BVB-Trainer und Sky Experte Peter Stöger wird vor Ort in Dortmund auch als Co-Kommentator im Einsatz sein.

Zudem trifft Stefan Posch mit Bologna auf Adi Hütter und AS Monaco. Die Monegassen stehen nach drei Spieltagen mit sieben Punkten auf Platz vier, während Bologna mit nur einem Punkt auf Platz 29 steht. Wer dieses Duell für sich entscheiden kann, sehen Fans ab 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Fans ab 18:00 Uhr die Partien Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb und PSV Eindhoven – FC Girona, sowie um 21:00 Uhr Celtic Glasgow – RB Leipzig, OSC Lille– Juventus Turin, FC Liverpool – Bayer 04 Leverkusen, Sporting Lissabon – Manchester City. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit Sky Experte Julian Baumgartlinger & Martin Stranzl

Nach dem grandiosen 9:2-Sieg zum Start in die Ligaphase der UEFA Champions League, musste der FC Bayern zuletzt zwei Mal in Folge als Verlierer vom Platz gehen. Nun soll gegen Benfica Lissabon wieder über einen vollen Erfolg gejubelt werden. Ob das Team von Konrad Laimer wieder den Anschluss an die Spitzengruppe findet, wird ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Parallel muss der FC Arsenal ins Giuseppe-Meazza-Stadion, wo die Gunners von Marko Arnautovic und Inter Mailand empfangen werden. Beide Teams blieben in den ersten drei Runden ungeschlagen und halten bei je sieben Punkten. Bleiben die Serien bestehen oder kann sich ein Team durchsetzen? Die Antwort gibt es um 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FC Brügge – Aston Villa und Shakhtar Donezk – Young Boys Bern, sowie um 21:00 Uhr Sparta Prag – Stade Brest, Roter Stern Belgrad – FC Barcelona und VfB Stuttgart – Atalanta Bergamo. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit Martin Stranzl und Sky Experte Julian Baumgartlinger. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert detaillierte Einblicke in die Schachzüge der Spitzenteams.

Der 4. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

PSV Eindhoven – FC Girona live auf Sky Sport Austria 3

Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Borussia Dortmund – Sturm Graz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Real Madrid – AC Milan live auf Sky Sport Austria 3

FC Liverpool – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

Celtic Glasgow – RB Leipzig live auf Sky Sport Austria 5

FC Bologna – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 6

OSC Lillle – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 7

Sporting Lissabon – Manchester City live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Brügge – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 3

Shakhtar Donezk – Young Boys Bern live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Bayern München – Benfica Lissabon mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 3

Paris Saint-Germain – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 4

VfB Stuttgart – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 5

Roter Stern Belgrad – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 6

Sparta Prag – Stade Brest live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Gast-Experte: Martin Stranzl

Sky Experte: Julian Baumgartlinger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Artikelbild: GEPA