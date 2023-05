BVB will Bayern im Fernduell weiter unter Druck setzen

Borussia Dortmund will im Titel-Zweikampf mit dem FC Bayern ein weiteres Zeichen der Stärke nachlegen. Ein Sieg am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr live bei Sky) könnte helfen, den derzeit um einen Punkt besseren deutschen Fußball-Rekordmeister weiter unter Druck zu setzen oder im Idealfall sogar abzulösen.

„Es geht für uns um ganz viel. Wir freuen uns, dass es noch nicht zu Ende ist und es weiter spannend ist. Dazu haben wir beigetragen“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic.

Der BVB möchte wie schon beim imposanten 6:0 vor knapp einer Woche gegen Wolfsburg ein Statement aussenden, weil der Fußball-Rekordmeister bereits wenige Stunden zuvor ebenfalls zu Hause gegen Schalke 04 antritt. Die Statistik macht dem Terzic-Team Mut: Den Dortmundern gelangen zuletzt zehn Heimsiege in Serie. „Es ist nicht das Angenehmste, nach Dortmund zu reisen und dort zu spielen. Das wollen wir am Samstag wieder beweisen“, kommentierte der Coach. Zudem verbuchten die Gladbacher in den vergangenen acht Auswärtspartien im Signal Iduna Park bei 3:27-Toren keinen Punkt.

Tuchel blendet BVB aus

Die Bayern beschäftigen sich derzeit trotzdem vor allem mit sich selbst. „Mit allem Respekt, aber ich nehme Dortmund gerade gar nicht wahr, weil es mich nicht interessiert“, sagte Trainer Thomas Tuchel, der einst die Dortmunder betreut hatte. „Wir sind einen Punkt vorne und haben es in der eigenen Hand. Ich schaue auf die Ziellinie und auf unsere Mannschaft.“ Auf persönliche Befindlichkeiten seiner Profis will Tuchel keine Rücksicht nehmen. „Es geht jetzt nur noch zusammen. Jeder muss seine persönliche Situation jetzt hinten anstellen, seine persönlichen Wünsche. Das können wir alles klären in der ersten Woche im Juni, aber nicht jetzt.“

Gegen Schalke muss der FC Bayern weiter auf Eric Maxim Choupo-Moting (Knieprobleme) sowie wegen Muskelverletzungen auf Josip Stanisic und Alphonso Davies verzichten.

Die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernández fehlen ohnehin. Dayot Upamecano kehrt nach Verletzung ebenso in den Kader zurück wie Leon Goretzka nach abgesessener Gelb-Sperre. Tuchel: „Jeder, der von der Bank kommt, muss dann die Energie mitbringen, damit wir unser Ziel, die Meisterschaft, erreichen.“

Auch Dortmund schaut nicht nach München

Ein Angebot des Dortmunder Oberbürgermeisters Thomas Westphal hatte in den vergangenen Tagen für Gesprächsstoff gesorgt. Er hatte den Schalkern für den Fall, dass sie zum ersten Meistertitel der Borussia nach elf Jahren Wartezeit beitragen, einen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt in Aussicht gestellt. BVB-Coach Terzic stellte klar, dass man nicht auf die Gegner der Bayern achte. „Wir schauen nur auf uns“, sagte der 40-Jährige. „Wenn wir noch eine Chance haben wollen, müssen wir unsere drei Spiele gewinnen. Ob es Schalke. Leipzig oder Köln ist, die uns dabei unterstützen, ist mir völlig egal“, erwähnte er das Restprogramm der Bayern.

(APA)/Bild: Imago