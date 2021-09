BVB wohl an Spanien-Talent interessiert

via

via Sky Sport Austria

Borussia Dortmund ist offenbar an Yarek Gasiorowski interessiert, der momentan noch in der Jugend des FC Valencia spielt. Das berichtet Super Deporte. Der 1,90 Meter große spanische Innenverteidiger mit polnischen Wurzeln ist seit Saisonbeginn in der A-Jugend der Spanier aktiv.

Wie es heißt, haben sich verschiedene Klubs mit dem Teenager befasst, vor allem aus Deutschland soll es Interesse geben. Im letzten Mai hatte der 16-jährige Linksfuß seinen Vertrag bis 2023 verlängert.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago