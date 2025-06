BVB zieht glanzlos ins Achtelfinale der Klub-WM ein

Borussia Dortmund hat als Gruppensieger den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Klub-WM fixiert. Der deutsche Bundesligist behielt am Mittwoch in Cincinnati gegen Ulsan HD mit 1:0 die Oberhand und zog in der Tabelle der Gruppe F mit sieben Punkten noch an Fluminense vorbei.

Die Brasilianer (5) gingen nach einem torlosen Remis in Miami gegen Mamelodi Sundowns (4) als Zweiter über die Ziellinie. In der K.o.-Phase warten River Plate, Inter Mailand oder Monterrey aus Pool E.

Dortmund dominierte ohne ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer das Geschehen vor der Pause nach Belieben. Vor allem Serhou Guirassy rückte immer wieder in den Mittelpunkt, blieb im Abschluss aber glücklos (2., 19., 27.). Auch Julian Ryerson (16.) und Jobe Bellingham mit einem Volley (27.) vergaben gute Möglichkeiten. Der Bruder von Jude Bellingham war dann an der Führung mitbeteiligt. Seinen quer gespielten Ball beförderte Daniel Svensson mit links in die Maschen (36.).

Adeyemi: „Wir haben auf jeden Fall mehr drauf“

Südkoreaner nach der Pause verbessert

Jo Hyeonwoo war machtlos, verhinderte in der Folge wie auch schon zuvor bei einem Volleyschuss von Pascal Gross einen weiteren Gegentreffer (40.). Gleich nach Wiederbeginn schossen die punktlosen Südkoreaner in Person von Kang Sangwoo erstmals aufs Dortmunder Tor, Gregor Kobel war auf dem Posten (48.). Allgemein hielt der Außenseiter besser dagegen, der Ausgleich lag in der Folge aber nicht in der Luft. Eher noch das 2:0 des BVB. Bei der ein oder anderen Chance wie etwa von Julien Duranville (67.) fehlte aber die Effizienz, um vorzeitig alles klarmachen zu können.

Fluminense überstand wie die Dortmunder die Gruppenphase ungeschlagen. Das Remis gegen die Südafrikaner war trotzdem eher in die Kategorie Enttäuschung einzuordnen. Aufgrund des Aufstiegs wurde danach trotzdem ordentlich gefeiert.

