BVB zu Gast bei Besiktas: Haaland greift wieder an

Für Borussia Dortmund beginnt am heutigen Mittwochabend das Abenteuer UEFA Champions League. Die Dortmunder treffen im ersten Gruppenspiel auswärts auf Besiktas Istanbul (live ab 18:45 Uhr auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass!). Ein Akteur steht beim BVB wie so oft im Rampenlicht: Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland.

Schon bei den Bullen war Haaland in eigenen Sphären unterwegs. Er machte im Herbst 2019 mit 28 Toren in 22 Pflichtspielen auf sich aufmerksam. In der Champions League-Saison 2019/20 schrieb der 1,94-m-Mann acht Tore an. Der Schritt nach Deutschland war dann genau der Richtige. Die Statistiken sprechen auch dort für den 21-jährigen Norweger, der in 65 Pfichtspielen für Dortmund unglaubliche 65 Tore erzielen konnte.

