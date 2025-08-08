BW-Coach Mörec peilt gegen Fast-Klub Hartberg Heimsieg an

Bundesliga-Trainerdebütant Mitja Mörec ist angekommen im Fußball-Oberhaus. Wenn man so will, mit einem Jahr Verspätung. Denn der Blau-Weiß-Coach war bereits im September 2024 Topkandidat auf die Nachfolge von Markus Schopp in Hartberg gewesen, ehe ihm Manfred Schmid vorgezogen wurde. „Das ist Vergangenheit“, betonte Mörec, der am Samstag (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen) mit den Linzern seine Fast-Mannschaft aus der Steiermark empfängt. Beide Teams verzeichneten zum Saisonauftakt einen „Nuller“.

„Die Verhandlungen waren damals sehr weit fortgeschritten, am Ende hat sich der Verein für Manfred Schmid entschieden“, erinnerte sich Mörec vor seinem BW-Heimdebüt an den vergangenen Herbst, als er beim FAC unter Vertrag gestanden war. „Damals war schon Enttäuschung da, ich habe das aber akzeptiert und verstanden.“

Am Samstag wird all das keine Rolle mehr spielen, der Überraschungssechste der vergangenen Saison ist klar auf Heimsieg eingestellt. Gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe erhoffen sich die Oberösterreicher nach dem Auftakt-0:1 bei Rapid nun einen Dreier. „Ich sehe Hartberg auf einem ähnlichen Niveau, in solchen Spielen entscheiden kleine Momente“, vermutete Mörec und spekulierte mit einem „Geduldspiel“.

Hartberg-Coach Schmid: „Mehr als Mannschaft arbeiten“

Die Vorstellung in Hütteldorf sei durchaus lehrreich gewesen. „Wir müssen schauen, dass wir viel besser und konzentrierter sind, dürfen nicht solche Fehler machen wie gegen Rapid. Wir müssen bereiter und fokussierter sein und in gewissen Momenten besser verteidigen“, betonte Mörec, der bei Grün-Weiß aber auch „gute Phasen und viele gute Momente“ seiner Truppe sah.

Sein Hartberg-Pendant Schmid wurde diesbezüglich von seiner Elf alles andere als verwöhnt. Die 2:4-Niederlage bei der WSG Tirol war verdient, Schmid enttäuscht. In Linz muss der Wiener weiter verletzungsbedingt auf Kapitän Jürgen Heil und Youba Diarra verzichten. „Fakt ist, dass Qualität ausfällt, die wir derzeit nicht 1:1 ersetzen können, umso mehr müssen wir als Mannschaft arbeiten. Da sind alle gefordert, von ganz vorne bis ganz hinten. Um das in den Griff zu bekommen, müssen wir weitaus aggressiver und zweikampfstärker auftreten.“

