BW Linz beendet Geschäftsjahr 2023/24 mit leichtem Plus

Blau-Weiß Linz hat das abgelaufene Geschäftsjahr als Bundesliga-Aufsteiger positiv abgeschlossen. Wie die Oberösterreicher am Dienstag bekannt gaben, wurde ein Plus von rund 82.000 Euro erwirtschaftet, nachdem 2022/23 noch ein negatives Jahresergebnis angeschrieben wurde.

Im ersten Jahr im Fußball-Oberhaus wurde der Umsatz um fast sechs Millionen Euro auf 9,8 Mio. Euro gesteigert. Dies stelle für Blau Weiß einen Rekordumsatz dar.

Geschäftsführer Christoph Peschek sprach von einem „weiteren Meilenstein“ in der Klubgeschichte. „Auch im aktuellen Geschäftsjahr planen wir ein positives Jahresergebnis und die weitere Reduktion des negativen Eigenkapitals. Unsere Hauptziele sind völlig klar: Die Etablierung in der Bundesliga und wirtschaftliche Stabilität, um ein mittelständischer Bundesligist zu werden“, sagte Peschek in einer Aussendung.

(APA) / Artikelbild: GEPA