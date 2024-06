BW Linz oder Austria? Entscheidung um Scheiblehner-Verbleib gefallen

Bleibt Gerald Scheiblehner bei Blau-Weiß Linz oder zieht es ihn in die Landeshauptstadt zur Wiener Austria? Nach Sky-Infos hat sich der 47-Jährige nun entschieden.

Nachdem Freitag Vormittag bekannt wurde, dass es zwischen beiden Vereinen bereits Gespräche gegeben hat, entschied sich Scheiblehner nun für einen Verbleib in Linz. Der Trainer der Linzer begründet seine Entscheidung: „Ich hatte einfach nicht die volle Überzeugung, auch weil ich mich bei Blau-Weiß einfach sehr wohl fühle. Es war wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt.“

Gerald Scheiblehner bleibt in Linz und entscheidet sich gegen @FKAustriaWien. @SkySportAustria #inundaut — Michael Ganhör (@Sky_MichaelG) June 7, 2024



„Wir haben von Anfang an betont, dass wir mit unserem Cheftrainer sehr zufrieden sind und mit ihm gemeinsam in die nächste Saison gehen wollen. Gestern am Abend gab es erstmals Kontakt und ergebnisoffene Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen. Heute hat uns Gerald aber unabhängig davon mitgeteilt, dass er ohne weitere Gespräche bei uns bleiben will und wird, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter zu gehen“, so BWL-Geschäftsführer Christoph Peschek.

Der 47-Jährige führte Blau-Weiß Linz im vergangenen Jahr in die Bundesliga, der Klassenerhalt wurde nach einem Fehlstart ohne Zittern geschafft.

Die Wiener sind auf der Suche nach einem Nachfolger von Interimscoach Christian Wegleitner, der im Saisonfinish den Posten von Michael Wimmer übernommen hatte. Scheiblehner steht bei den Oberösterreichern noch bis Ende Juni 2025 unter Vertrag.

Bild: GEPA