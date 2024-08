BW Linz: Schmid-Ersatz kommt offenbar von Manchester United

Der FC Blau-Weiß Linz ist auf der Suche nach einem Ersatz für Torhüter Nicolas Schmid, der unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Portsmouth steht, offenbar bei Manchester United fündig geworden.

Laut Transferexperte Luca Bendoni könnte der 20-jährige Keeper Radek Vitek schon bald auf Leihbasis in der oberösterreichischen Landeshauptstadt spielen. Der tschechische U20-Teamtorhüter wurde im Sommer 2020 von Manchester United verpflichtet und stand bereits in der Champions League, Europa League und Premier League im Kader der Red Devils, kam jedoch nicht zum Einsatz. Zuletzt wurde Vitek an den englischen Viertligisten Accrington Stanley verliehen.

Vitek steht noch bis Sommer 2027 bei Manchester United unter Vertrag.

Artikelbild: Imago