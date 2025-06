BW Linz verpflichtet Talent aus Oberösterreich

Blau-Weiß Linz hat die Verpflichtung von Felix Gerstmayer bekannt gegeben.

Der 21-Jährige unterschreibt bei den Linzern einen Vertrag bis 2026 und wird zunächst als Kooperationsspieler beim SV Zaunergroup Wallern zum Einsatz kommen. Zuvor stand der gebürtige Oberösterreicher beim SV Grün-Weiß Micheldorf in der OÖ-Liga unter Vertrag, wo der Mittelfeldspieler elf Tore in 56 Pflichtspielen erzielte.

BWL-Sportdirektor Christoph Schößwendter sagt zum Transfer: „Mit Felix kommt ein junger oberösterreichischer Spieler zum FC Blau-Weiß Linz, der mit seinem Profil im zentralen Mittelfeld interessante Fähigkeiten mitbringt. Davon konnten wir uns auch in mehreren Probetrainings persönlich überzeugen und sind uns sicher, dass er menschlich und sportlich gut in unsere Mannschaft passen wird. Er soll uns in der Kaderbreite weitere Möglichkeiten bieten und wird darüber hinaus auch bei unserem Kooperationsverein SV Zaunergroup Wallern zum Einsatz kommen“.

Felix Gerstmayer freut sich über die erhaltene Chance: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison beim FC Blau-Weiß Linz unter Vertrag zu stehen. Der erste Schritt ist damit getan, jetzt geht’s erst richtig los.“

Bild: Blau-Weiß Linz