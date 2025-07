BW Linz-Verteidiger Anderson verlängert langfristig

Der FC Blau-Weiß Linz gibt die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Verteidiger Anderson bekannt. Er unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2027/28. Der Brasilianer kam im Sommer 2024 von Austria Lustenau zu den Blau-Weißen, absolvierte 34 Pflichtspiele für die Linzer, erzielte zwei Tore und lieferte sechs Assists.

„Es freut mich sehr, dass wir uns mit Andi auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages bis zum Ende der Saison 2027/28 einigen konnten. Seit seinem Wechsel zum FC Blau-Weiß Linz hat er nicht nur von Beginn an eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen, sondern ist vielmehr zu einem unverzichtbaren Spieler für uns geworden. Seine Intensität, Lauf- und Zweikampfstärke, aber vor allem sein Offensivdrang stellen viele Gegner vor große Probleme und bringen unserem Spiel einen wesentlichen Mehrwert. Unser Klub und Andi – das war von Anfang an ein „Perfect Match“. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame und hoffentlich erfolgreiche Zeit“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

„Meine Familie und ich fühlen uns in Linz sehr wohl. Der Klub, das Umfeld, die sportliche Perspektive – alles passt einfach, und ich spüre großes Vertrauen. Umso mehr freue ich mich, meinen Vertrag für weitere drei Jahre zu verlängern“, sagt Anderson.

(Blau-Weiß Linz)/Beitragsbild: GEPA