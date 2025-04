Der FC Blau-Weiß Linz muss längere Zeit auf Paul Mensah verzichten. Der Offensivspieler zog sich am Samstag beim Training einen Totalabriss des linken Adduktorenmuskels zu. Das haben die Linzer am Montag via Pressemitteilung bekannt gegeben.

Er wurde am Sonntag bereits erfolgreich operiert. Der 25-Jährige wird den Linzern für mehrere Monate fehlen.

Beitragsbild: GEPA