“Bye-bye Jogi! England schickt die Deutschen heim” – Die Pressestimmen zu England vs. Deutschland

England hat bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft einen weiteren Schritt in Richtung “Heimfinale” gemacht. Gegen Deutschland behielten die “Three Lions” im Londoner Wembley-Stadion am Dienstag im Achtelfinale mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Raheem Sterling (75.) und Harry Kane (86.) schossen die Engländer zum Sieg. Gegner im Viertelfinale ist am Samstag in Rom der Sieger des Duells Schweden gegen Ukraine. Für Joachim Löw geht damit seine Ära als DFB-Coach zu Ende. Die EM-Pressestimmen:

ENGLAND

The Sun: “It’s coming Rome! England schlägt ENDLICH Deutschland. Gareth Southgates furchtlose Helden beenden die Niederlagenserie gegen Deutschland mit einem famosen 2:0-Sieg, der der Nation Hoffnung gibt, sie könnten weiterkommen und wieder ein großes Turnier gewinnen.”

Daily Mail: “Bei George, wir haben es geschafft! England explodiert, nachdem wir den alten Feind in Wembley geschlagen und 55 Jahre Schmerz beendet haben. Englands Gladiatoren ziehen nach Rom! Die Three Lions bereiten sich auf das Viertelfinale gegen die Ukraine vor, nachdem das glückliche Maskottchen Prinz George das Ende von 55 Jahren Schmerz sah, weil die Tore von Rahim Sterling und und Harry Kane Deutschland aus der EM kickte.”

Daily Mirror: “Englands Nacht des Ruhms. Zeit zum Träumen. Die Nacht, in der England zum Geschichten-Schreiber wurde – und einer ekstatischen Nation erlaubt, weiterzumachen.”

The Guardian: “Wie aus einem Traum erwachen und in ein ungewohntes Licht tauchen. Nun, das kam unerwartet. In einer grauen, stürmischen und zunehmend wilden Nacht im Wembley-Stadion haben Englands Fußballer etwas Neues getan.”

The Times: “Traum-Ergebnis: England beendet seinen Albtraum gegen Deutschland. Es ist 55 Jahre her, dass England Deutschland in einem K.o.-Spiel bei einem Turnier geschlagen hat – es war 1966, Sie haben vielleicht davon gehört – und so zählt das 2:0 bei der EURO 2020 nicht nur als Sieg gegen einen alten Feind, sondern auch über eine hartnäckige Neurose.”

Daily Express: “Nein, es war kein Traum! Wir haben tatsächlich Deutschland geschlagen.”

SPANIEN

Marca: “Grealishs Magie beendet Englands Trauma. Viele Niederlagen und Enttäuschungen gegen eine schwarze Bestie, die endlich von ihnen besiegt wurde. 46 Jahre später sieht Wembley einen Sieg Englands gegen Deutschland. Eine totale Befreiung. Deutschland war bequem auf dem Spielfeld, bis Grealish reinkam und richtig Dynamik reinbrachte.”

As: “Wembley dreht durch. Löw verabschiedet sich auf die schlimmste Art und Weise. Auf diesem Niveau sind weder England noch Deutschland, das nach Hause fährt, auf dem Level, um die EM zu gewinnen. Das schlechteste Spiel der EM wurde erst in der Schlussphase von Sterling und Kane, die den Ball nur reinschieben mussten, entschieden. Ein Menschenfresser weniger. Mit Deutschland ist ein Mitfavorit raus.”

Sport: “Wembley beerdigt das deutsche Gespenst. England schließt die Akte der Komplexe und der frustrierten Hoffnungen. Deutschland war ganz oben auf der Liste der Tabus. Müller vergeigt das Unentschieden, so ein Ball muss passen. In Joachim Löw verabschiedet sich ein Gentleman des Weltfußballs.”

El Mundo Deportivo: “England verschlingt Deutschland. England fällt das Urteil über die Ära von Joachim Löw in der Nationalmannschaft. Unfassbar wie Müller alleine auf das Tor den Ausgleich verpasst. Alle Mannschaften der Todesgruppe sind tot. Als letzte fährt Deutschland nach Hause.”

NIEDERLANDE

NRC: “England rechnet endlich mit den ‘bloody Germans’ ab. In der Rezeption des Sieges über Deutschland saß der aufgebaute Frust einiger Jahrzehnte. Durch den Brexit und die Unzufriedenheit über die Corona-Restriktionen kamen fast vergessene Gefühle wieder an die Oberfläche.”

Trouw: “England verjagt gegen Deutschland die Dämonen der Vergangenheit und qualifiziert sich für das EM-Viertelfinale. Die Engländer schlugen Quälgeist Deutschland, womit die Ära des deutschen Bundestrainers Löw beendet wurde. Erlösung.”

SCHWEIZ

Blick: “Bye-bye Jogi! England schickt die Deutschen heim.”

(SID) / Bild: Imago