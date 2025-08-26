Cadillac präsentiert Fahrer-Duo für 2026

Sergio Perez und Valtteri Bottas werden in der nächsten Saison wieder in der Formel-1 zu sehen sein. Das 2026 debütierende Cadillac-Team gab am Dienstag die Verpflichtung der beiden erfahrenen Piloten und mehrfachen Grand-Prix-Sieger bekannt.

Der Mexikaner und der Finne hätten jeweils einen Vertrag über mehrere Jahre abgeschlossen, teilte das von General Motors unterstützte Team mit, ohne weitere Details zu nennen. Perez hat in der Formel 1 sechs Rennen gewonnen, Bottas zehn.

Beide verbrachten Jahre an der Seite von zwei Größen des Sports: Perez fuhr mit dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen bei Red Bull, Bottas als „Sidekick“ des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton bei Mercedes. „Wir glauben, dass ihre Erfahrung, ihre Führungsqualitäten und ihr technisches Know-how genau das sind, was wir brauchen“, sagte Team-CEO Dan Towriss in einer Videokonferenz. „Es ist die richtige Kombination, die richtigen Fahrer zur richtigen Zeit, und wir sind dankbar für ihr Vertrauen in uns und dieses Projekt.“

Perez will sich laut Towriss rehabilitieren

Zusammen haben Perez und Bottas (beide 35) mehr als 500 Grands Prix hinter sich und standen 106-mal auf dem Podium. Towriss sagte, dass Perez seine letzte Saison bei Red Bull 2024, in der er einen dramatischen Leistungsabfall erlitten hatte, gerne hinter sich lassen wolle. „Wir hatten Fragen, wir waren skeptisch, und er hat alle unsere Fragen beantwortet und unsere Tests mit Bravour bestanden“, erklärte er.

Cadillac wird beginnend mit der Saison 2026 als elftes Team in der Formel 1 an den Start gehen. Der US-Rennstall wird bis 2029 Ferrari-Motoren einsetzen und hofft, dass General Motors bis dahin eine eigene Power Unit entwickelt haben wird.

