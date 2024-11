Calhanoglu sichert Inter knappen Heimsieg gegen Arsenal

Inter Mailand ist in der neuen Ligaphase der Fußball-Champions-League weiter ungeschlagen und ohne Gegentor.

Italiens Fußball-Meister entschied am Mittwoch mit ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic auf der Ersatzbank den Schlager gegen Arsenal mit 1:0 für sich.

Inter blieb im neunten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Das Goldtor resultierte aus einem umstrittenen Elfmeter, den Hakan Calhanoglu kurz vor der Pause verwertete (45.+3). Arsenals Mikel Merino war der Ball aus kurzer Distanz an die Hand gesprungen. Der Elfer war Inters erster Schuss aufs Tor. Für Arsenal setzte es nach zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg einen weiteren Rückschlag. Englands Vizemeister hält in der Königsklasse weiter bei sieben Punkten und nur drei Toren.

Alle Tore im VIDEO:

1:0 – Calhanoglu (45+3.)

(APA) / Bild: Imago