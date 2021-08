Calmund lobt ÖFB-Teamspieler: “Hinteregger hätte bei Deutschland gespielt, Alaba…”

via

via Sky Sport Austria

Der deutsche Fußball-Kultfuntionär Reiner Calmund war am Sonntag beim Bundesliga-Spiel Austria Wien gegen Austria Klagenfurt zu Gast. Der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen äußerte sich u.a. über die starke Verteidiger-Generation Österreichs:

“Österreich hat überragende Spieler, vor allem in der Abwehr. Hinteregger und Alaba waren in den Top vier der Innenverteidiger in der deutschen Bundesliga. Hinteregger hätte bei Deutschland gespielt, Alaba bei jedem Land. Sabitzer, auch ein dynamischer Spieler.”