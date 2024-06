Camarda-Doppelpack! Italien gewinnt U17-EM-Titel

Die U17-Fußballer Italiens haben sich den EM-Titel gesichert.

Die Italiener setzten sich im Endspiel des Turniers auf Zypern mit 3:0 (2:0) gegen Portugal durch und folgen auf Vorjahressieger Deutschland, der die Qualifikation zur Endrunde in diesem Jahr verpasst hatte.

Francesco Camarda is the two-goal hero as Italy become #U17EURO champions for the first time 🏅 pic.twitter.com/qmJschvXvM

— UEFA U17 EURO (@UEFAUnder21) June 5, 2024