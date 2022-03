Can Keles verlängert bei der Wiener Austria

Can Keles hat seinen Vertrag beim FK Austria Wien vorzeitig bis 2026 verlängert. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Keles kam im Alter von elf Jahren zur Austria und hat sich mittlerweile bei den Profis etabliert. In den letzten drei Spielen stand Can Keles jeweils in der Austria-Startelf von Manfred Schmid und hält damit aktuell bei 16 Einsätzen in der Kampfmannschaft, sowie je zwei Toren und Assists. Zuletzt wurde der 20-Jährige auch erstmals für das U21-Nationalteam einberufen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Can hat ein sehr gutes Derby gespielt und eine Woche zuvor das Siegestor gegen den WAC erzielt. Er hat großes Potenzial, ist trickreich, schnell und hat einen guten Abschluss. Er bringt viele Attribute mit, die ein Austria-Fan sehen will. Ich glaube, dass er uns noch viel Freude bereiten wird.“

