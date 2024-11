Can-Sperre fix: BVB-Kapitän fehlt auch im „Klassiker“

Kapitän Emre Can fehlt Borussia Dortmund nach der Länderspielpause wegen seiner Roten Karte am vergangenen Wochenende in den Heimspielen gegen den SC Freiburg (23. November) und Spitzenreiter Bayern München (30. November).

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhängte gegen Emre Can wegen rohen Spiels eine Sperre von zwei Punktspielen.

Can war bei Dortmunds 1:3-Niederlage beim FSV Mainz 05 nach 27 Minuten von Schiedsrichter Florian Badstübner per Roter Karte wegen groben Foulspiels vom Platz gestellt worden.

Der 30-Jährige hatte seinen Gegenspieler Jae-Sung Lee mit offener Sohle umgegrätscht.

(sport.sky.de/SID) / Bild: Imago