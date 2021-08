Canadi: “Da hat uns einfach der Mut gefehlt”

SCR Altach-Coach Damir Canadi war nach der Niederlage gegen Sturm Graz mit seiner Mannschaft besonders in der ersten Hälfte sehr unzufrieden.

…über das Spiel: „Erste Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Speziell offensiv haben wir kaum Situationen kreiert. Da hat uns einfach der Mut gefehlt. Vielleicht auch durch die Hitze haben wir es körperlich nicht hinbekommen. Das haben wir dann korrigiert in der zweiten Halbzeit. Da waren wir dann sehr aktiv, speziell in den ersten 20 Minuten. Heute sind wir an unseren eigenen Fehlern gescheitert. Wir waren in den Zweikämpfen nicht so präsent. Beim Spielaufbau haben wir zu viele leichte Fehler gemacht – das resultiert halt in einer Niederlage.“

…über die Halbzeitpause: „Wir waren glücklich mit dem 1:0 Rückstand. Wir haben gesagt, dass wir im Spiel sind. Für die zweite Halbzeit habe ich gesagt, dass wir es besser machen sollen. Das haben wir auch getan. Wir waren dann mutiger.“