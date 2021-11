Canadi: „Haben hier heute verdient verloren“

via

Mit der dritten torlosen Niederlage in Folge bleibt der SCR Altach das Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga. Trainer Damir Canadi sprach nach dem 0:3 gegen die WSG Tirol im Sky-Interview über die Gründe der Niederlage.

„Unsere Leidenschaft hat mir heute gefehlt, das müssen wir klar besprechen. Wir haben Phasen gehabt, die in Ordnung waren. Wir haben hier heute verdient verloren“, analysierte der enttäuschte SCRA-Coach.

Für die kommenden Tage kündigte der Trainer klärende Gespräche mit einigen Spielern an: „Es gibt den ein oder anderen Spieler, mit dem wir intern reden werden. Das werde ich so nicht stehen lassen. Das finde ich auch nicht in Ordnung, die Verantwortung trage ich natürlich und die übernehme ich auch.“

