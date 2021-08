Canadi nach Sieg gegen Rapid: “Gibt uns Selbstvertrauen”

Damir Canadi, Trainer vom SCR Altach, begab sich nach dem 2:1-Erfolg gegen Rapid Wien zum Sky-Interview:

“Nach 90 Minuten war der Sieg sehr verdient. Nur in den ersten 20 Minuten haben wir gebraucht, bis wir ins Spiel finden. Dann waren wir richtig gut im Spiel, haben die Räume gut geschlossen und fast keine Torchance von Rapid zugelassen. Bei der Situation von Fountas haben wir auch Glück gehabt, dass wir die überstehen. Wir hätten uns schon vor der Pause ein Tor verdient. In der Halbzeit haben wir angesprochen, dass wir mutig draufbleiben. Leider sind wir dann durch einen Freistoß in Rückstand geraten. Dann haben wir eine Winner-Mentalität gezeigt mit den Fans im Rücken. Gegen Schluss war es ein richtig geiles Spiel. Die Zuschauer gehen glücklich nach Hause, so ein Spiel bleibt für die Fans und uns in Erinnerung.”



(APA)