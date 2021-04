via

via Sky Sport Austria

Nach der 0:2-Niederlage gegen Austria Wien geht das Ergebnis für Altach-Coach Damir Canadi “so in Ordnung”.

“Wir waren in der ersten Halbzeit nicht griffig genug, wollten den Gegner früher stören, das ist uns aber nicht gelungen, wir waren schlampig. Austria war besser in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir sie dann im Griff gehabt, aber das Tor bekommen. Das hat der Gegner hervorragend gemach”, sagte Canadi bei Sky.