Canadi: „Sollte ich der sein, der die Mannschaft vielleicht nicht auf den richtigen Weg führen kann, dann…“

Der SCR Altach kassierte heute in letzter Minute eine 1:2-Niederlage bei der SV Ried (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Für das Tabellenschlusslicht aus Vorarlberg war es bereits die sechste Niederlage in Folge. Trainer Damir Canadi sah im Sky-Interview nach dem Spiel einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft, mit einem Ende, das sehr „weh tut“. In der nächsten Wochen will man im „Ländle“ die Situation genau analysieren und der 51-jährige Wiener ist sich den Mechanismen des Fußballs natürlich bewusst: „Sollte ich der sein, der die Mannschaft nicht am richtigen Weg führen kann, dann wird das so sein. Wir haben intern einen guten Austausch, werden es analysieren und klar besprechen.“

Auch Altachs Sportlicher Leiter Werner Grabherr hat sich nach der knappen Niederlage auf Sky zu Wort gemeldet und über die Zukunft von Trainer Damir Canadi gesprochen: „Diese Fragen müssen wir im Fußball nicht beantworten, weil wir wissen, dass uns diese Sätze drei Wochen später um die Ohren fallen können. Wichtig ist, in den nächsten Tagen Klarheit zu schaffen. Es geht auch um ihn und seine Person. Er hat in Altach viel geschaffen und steht für eine erfolgreiche Zeit. Jetzt haben wir eine etwas herausfordernde Aufgabe. Wir kennen uns lange und wissen, was wir voneinander haben. Wenn ich den Damir einschätze, weiß ich, dass spätestens in ein paar Tagen bei ihm innerlich die Mechanismen beginnen zu arbeiten und er ist sehr ehrgeizig. Er wird sicher bereit sein, mit uns diesen Weg zu gehen. Das wird wichtig in den nächsten Tagen einfach auch zu klären.“