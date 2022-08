Canadi über Altach: „Es geht seit Jahren im selben Trott weiter“

via

via Sky Sport Austria

Damir Canadi sprach bei „Talk und Tore“ über seinen Ex-Klub SCR Altach. Der Abschied damals verlief nicht ganz reibungslos. „Der Kader war und ist nicht bundesligareif“, sagte Canadi nach seiner Entlassung.

„Ich habe es damals ganz klar angesprochen, dass es mit diesen Neuverpflichtungen nicht reicht“ unterstrich Canadi in der Sendung und fügte an: „Dann hat die Mannschaft gewisse Dinge entschieden, die ich nicht hinnehmen konnte. Der Verein hat sich dann gegen mich entschieden. Das ist auch Ordnung. Es passiert aber wieder dasselbe. Es geht seit Jahren im gleichen Trott weiter. Ich wünsche dem SCR Altach nur das Beste, der hat mir eine Trainerkarriere ermöglicht“, so der Ex-Coach der Altacher.